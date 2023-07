Os protestos regressam numa altura em que os aliados de longa data do primeiro-ministro aprovaram uma proposta de lei controversa, através de um comité parlamentar, antes de uma votação, prevista para a próxima semana.

Estão planeados outros protestos para hoje.

Os manifestantes, muitos deles militares na reserva, formaram correntes humanas e bloquearam uma das entradas de Kirya e o quartel-general militar de Israel, no centro de Telavive. Do lado de fora da bolsa de valores, lançaram bombas de fumo, tocaram tambores, cantaram e ergueram cartazes com as frases "salve a nossa nação" e "a ditadura matará a economia".

Netanyahu, que lidera o governo mais ultranacionalista e religiosamente conservador nos 75 anos de história de Israel, propôs uma série de mudanças drásticas no sistema judicial do país logo após assumir o cargo, em dezembro.

Os protestos em massa semanais levaram Netanyahu a suspender a reforma em março, mas o governante decidiu reavivar o plano no mês passado, depois de as negociações com a oposição terem fracassado.

As leis propostas garantem aos legisladores maior controlo sobre a nomeação de juízes e ao parlamento o poder de anular as decisões do tribunal superior e aprovar leis impermeáveis à revisão judicial.

O projeto de lei que tramita no parlamento esta semana elimina a capacidade do Supremo Tribunal de Israel derrubar decisões do governo que considera irracionais. Os juízes usaram essa "cláusula de razoabilidade" para anular a nomeação de um importante aliado de Netanyahu como ministro do Interior, depois de aceitar um acordo judicial por fuga fiscal em 2021.

Netanyahu e os seus aliados dizem que as medidas são necessárias para conter o Supremo Tribunal excessivamente ativista composto por juízes não eleitos. Os críticos defendem que a reforma judicial vai concentrar o poder nas mãos do primeiro-ministro israelita e dos seus aliados e minar o sistema de escrutínio do país.

Lembram ainda que Netanyahu tem um conflito de interesses, porque está a ser julgado por acusações de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos.

