Os manifestantes acenderam também várias fogueiras diante do cordão policial que os separa do pátio que dá acesso ao edifício.

A polícia belga utilizou mangueiras do cordão de segurança montado pela polícia de choque para tentar apagar os fogos que estavam mais próximos, mas a fogueira no centro da praça com a estátua derrubada, pedaços de cartão e ferro ainda estavam a arder até depois do meio-dia (11:00 em Lisboa), segundo a agência noticiosa espanhola EFE, causando uma nuvem constante de fumo negro que dominou o protesto.

Tudo decorreu numa atmosfera de protesto e de celebração, com os agricultores a gritarem palavras de ordem e a tentarem aproximar-se o mais possível da representação do Parlamento Europeu, empunhando cartazes e muitos deles também as bandeiras dos diferentes países da União Europeia (UE).

