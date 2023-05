O Malaui ainda enfrenta os efeitos da devastação causada pelo ciclone tropical Freddy, em março passado, com 659.000 pessoas atualmente deslocadas internamente, incluindo muitas crianças.

Além disso, o atual surto de cólera no país africano já causou 1.759 mortos.

"As crianças do Malaui estão na ponta da crise global. A insegurança alimentar, exacerbada por uma crise climática crescente, por surtos de doenças e pela recessão económica mundial, ameaça causar estragos e perturbar a vida de milhões de crianças", afirmou o representante da UNICEF no país, Gianfranco Rotigliano.

"A perspetiva de ter mais de meio milhão de crianças a sofrer de subnutrição é inaceitável. Sem uma resposta imediata, o impacto sobre estas crianças vulneráveis será mortal", afirmou Rotigliano.

Para responder às necessidades urgentes de 6,5 milhões de pessoas, incluindo 3.3 milhões de crianças, a UNICEF aumentou o seu apelo à ajuda internacional para o Malawi de 52,4 milhões de dólares (cerca de 48,4 milhões de euros) para 87,7 milhões de dólares (cerca de 81 milhões de euros).

"Mas, para além da resposta imediata, é crucial que invistamos em soluções a longo prazo para fortalecer os sistemas e criar resiliência nas comunidades", acrescentou Rotigliano.

SMM // PJA

Lusa/Fim