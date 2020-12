Em comunicado, o ministério cabo-verdiano adiantou que das 436 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 40 deram resultado positivos para a covid-19, a maioria (14) na ilha de São Vicente, que também anunciou mais uma morte provocada pela doença.

Os restantes casos foram registados nas ilhas de Santiago (09), distribuídos pelos concelhos da Praia, Ribeira Grande, São Domingos e Santa Cruz, todos com um caso cada, e São Miguel, com cinco novas infeções.

A ilha do Fogo teve mais 15 casos, repartidos pelos municípios de São Filipe e Santa Catarina, ambos com seis cada, e Mosteiros com três, enquanto Ribeira Grande de Santo Antão e Boa Vista tiveram mais um caso cada.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 45 pessoas, passando a totalizar 10.541 casos considerados recuperados da doença.

Com os novos dados, o país aumentou para 11.036 os casos positivos acumulados desde 19 de março, dos quais 109 óbitos, dois doentes transferidos e tem neste momento 383 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.519.213 mortos resultantes de mais de 65,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // LFS

Lusa/Fim