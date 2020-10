O paciente é um moçambicano de 56 anos que esteve internado numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, onde morreu, na segunda-feira, após o agravamento do seu estado clínico, é referido no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 112 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que sobem o total para 12.273, dos quais 11.969 são de transmissão local e 304 são importados.

O país registou um cumulativo de 412 pessoas internadas, havendo ainda um total de 9.282 (76%) casos dados como recuperados.

A cidade de Maputo continua a registar o maior número de casos ativos, com 2.042, seguida da província de Maputo, com 505, e as restantes nove províncias do país têm menos de 120 casos.

Moçambique testou, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, um cumulativo de 183.031 casos suspeitos de covid-19, sendo o que regista o maior número de casos positivos entre os países lusófonos em África.

Angola regista 270 óbitos e 9.644 casos, seguindo-se Cabo Verde (94 mortos e 8.423 casos), Moçambique (89 mortos e 12.273 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.083 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.413 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 935 casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

