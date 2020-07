Mais um grupo de 251 ex-guerrilheiros entrega as armas em Moçambique

Um novo grupo de 251 ex-guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) vai entregar as armas a partir de quinta-feira em Muxungue, centro do país, no âmbito do acordo de paz assinado em 2019, disse hoje à Lusa fonte da organização do processo.