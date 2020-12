As vítimas, de 54, 70 e 71 anos, são todas moçambicanas e perderam a vida na sexta-feira após o agravamento do seu estado de saúde em unidades hospitalares da cidade de Maputo, refere uma nota de atualização de dados do Ministério da Saúde.

Com os novos 54 casos, o total de infeções registadas no país subiu para 18.162, dos quais 17.849 são de transmissão local e 313 são importados.

Do total de 18.162, há 16.109 pessoas (88%) dadas como recuperadas de uma infeção prévia, segundo as autoridades moçambicanas.

Há um total de 1.890 casos ativos e a capital do país, cidade de Maputo, continua com o maior número, com 1.388 infeções.

Moçambique testou cumulativamente 265.739 casos suspeitos de infeção, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

Em África, há 61.954 mortos confirmados em mais de 2,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,7 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado.

