As vítimas, de 54, 70 e 71 anos, são todas moçambicanas e perderam a vida na sexta-feira após o agravamento do seu estado de saúde em unidades hospitalares da cidade de Maputo, refere uma nota de atualização de dados do Ministério da Saúde.

Com os novos 54 casos, o total de infeções registadas no país subiu para 18.162, dos quais 17.849 são de transmissão local e 313 são importados.