Em comunicado, o Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde indicou que os três novos casos foram identificados na sequência das medidas para identificação e seguimento de contactos de outros já registados na capital do país.

Os novos casos são um homem de 38 anos de idade e duas mulheres de 41 e 27 anos de idade, todos de nacionalidade cabo-verdiana.

Na mesma nota, as autoridades de saúde cabo-verdiana voltaram a apelar à população para o "cumprimento cabal" do estado de emergência, nomeadamente permanência em casa, evitando assim a possibilidade de propagação do vírus.

Com estes três novos casos, eleva-se o total de casos de infeção para 61 no arquipélago, desde 19 de março, altura que foi diagnosticado o primeiro.

Este é também o 9.º caso na capital de Cabo Verde, onde o Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou no sábado que está a enfrentar a primeira situação de transmissão comunitária de covid-19.

Os outros casos são distribuídos pelas ilhas da Boa Vista (51) e São Vicente (1). Destes, um já está recuperado e outro, o primeiro caso confirmado no arquipélago, um turista inglês de 62 anos, acabou por morrer.

O país iniciou no sábado um segundo período de estado de emergência, mantendo na generalidade as restrições de movimentos e de encerramento de empresas, bem como a obrigação geral de confinamento, em vigor desde 29 de março, mas diferenciado por ilhas.

Segundo determinação do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, a prorrogação do estado de emergência é válida até às 24:00 de 02 de maio nas ilhas com casos de covid-19 diagnosticados e até às 24:00 do dia 26 de abril nas restantes.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

