O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da Covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, explicou que, além do caso adicional no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), há a registar dois outros casos, associados ao foco do Ministério dos Transportes e Comunicações.

Os casos detetados em Díli, acrescentou, indicam a existência de seis focos em Díli: um na zona de Madohi, com seis casos, outro de quatro casos ligado ao Ministério das Finanças e um com nove infetados ligado à Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego.

Há ainda outro foco com dois casos em Bebonuk, dois ligados ao Ministério dos Transportes e Comunicações e um caso no HNGV.

Além destes casos, e no âmbito do processo de rastreio de contactos, as autoridades confirmaram outro na zona de Tilomar, no município de Covalima.

Os três novos casos positivos elevam para 51 o número total de casos ativos em Timor-Leste.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.600.802 mortos no mundo, resultantes de mais de 117 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.595 pessoas dos 811.306 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

ASP // JMC

Lusa/FIm