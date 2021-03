O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, explicou que, além do caso adicional no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), há a registar um outro caso, associado ao foco do Ministério dos Transportes e Comunicações.

Os casos detetados em Díli, acrescentou, indicam a existência de seis focos em Díli: um na zona de Madohi -- com seis casos -- outro de quatro casos ligado ao Ministério das Finanças e um com nove infetados ligado à Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego.

Há ainda outro foco com dois casos ligado ao Ministério dos Transportes e Comunicações e outro com quatro casos no HNGV.

Além destes casos, e no âmbito do processo de rastreio de contactos, as autoridades confirmaram outro na zona de Tilomar, no município de Covalima.

Os três novos casos positivos elevam para 51 o número total de casos ativos em Timor-Leste.

ASP // JMC

Lusa/FIm