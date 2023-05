Em comunicado, a ASAE revelou que a operação decorreu na semana passada, com a detenção de sete pessoas e a apreensão de 13 bilhetes que estavam a ser vendidos através das redes sociais "a preços muito acima do seu real valor facial, com margens líquidas especuladas que oscilavam entre 45 euros e os 160 euros por bilhete".

Os sete detidos foram presentes a tribunal, tendo sido decidida a suspensão provisória dos processos-crime por um período entre quatro e seis meses, "na condição de os arguidos procederem ao pagamento a título de injunção de valores que variam entre 400 euros e 600 euros", explicou aquela autoridade.

A ASAE relembra que a venda de bilhetes com o preço acima do valor oficial é um crime de especulação "punido com pena de prisão de seis meses a três anos".

Desde o anúncio dos quatro concertos de Coldplay em Coimbra, que vão acontecer na quarta e quinta-feira, no sábado e no domingo para mais de 200.000 pessoas, que a ASAE tem dado conta de várias detenções pelo país por especulação.

Os bilhetes para os concertos -- com preços entre 65 e 150 euros, pelo menos - esgotaram em poucas horas, depois de gerarem uma procura nunca vista em Portugal.

