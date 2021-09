De acordo com o boletim diário divulgado pelas autoridades locais, dos 43 casos registados nas últimas 24 horas, 40 foram na ilha de São Tomé e três na ilha do Príncipe, tendo as 16 recuperações da doença acontecido na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.338 casos de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 49 óbitos e 2.675 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 614 casos sob vigilância, dos quais 528 na ilha de São Tomé e 86 na ilha do Príncipe.

Destes, 601 encontram-se em isolamento domiciliar -- 516 na ilha de São Tomé e 85 na ilha do Príncipe -, um paciente encontra-se internado na ilha do Príncipe e 12 na ilha de São Tomé, dos quais dois em estado grave.

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde refere que 60.559 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 22.120 já receberam as duas doses.

O documento refere ainda que nas últimas 24 horas foram vacinadas 3.134 pessoas.

