Segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19:35 estavam no terreno 120 operacionais, com o apoio de 36 meios terrestres.

O fogo deflagrou às 16:21 na freguesia do Asinha, concelho de Castro Marim, no distrito de Faro, e não está a colocar habitações em risco, segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

"Não temos informação da existência de qualquer ponto de risco", referiu a mesma fonte.

