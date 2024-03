Este apelo dos senadores ocorre quando os dirigentes norte-americanos mostram uma impaciência crescente com os israelitas.

A iniciativa acontece também poucos dias depois de um discurso surpreendente do líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, em que apelou a eleições em Israel e criticou de forma aberta o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pela sua gestão da guerra contra o Hamas, na Faixa de Gaza.

A crise no Médio Oriente "atingiu um ponto crítico" que precisa que os EUA falam mais do que apenas "facilitar" as discussões entre israelitas e palestinianos, escreveram em uma carta aberta 19 senadores, liderados por Tom Carper, um parceiro político de Biden desde há muitos anos.

"Solicitamos assim ao Governo Biden que elabore rapidamente e divulgue um plano sólido, onde se detalhem as medidas necessárias" à criação de um Estado palestiniano na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza, acrescentaram.

Se Joe Biden e o seu chefe da diplomacia, Antony Blinken, dizem que apoiam "a solução dos dois Estados", as duas afirmações têm permanecido no registo das declarações de intenção.

E Benjamin Netanyahu, que dirige um governo com vários ministros de extrema-direita, opõe-se categoricamente a tal cenário.

