"Apelamos que todos participem no processo de recenseamento eleitoral com entusiasmo, com vista a participar no processo de votação do dia 09 de outubro de 2024 para alcançar o futuro melhor do nosso país, pois o seu voto conta para o futuro de Moçambique", apelou presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), Carlos Matsinhe, antes do arranque do processo.

O recenseamento eleitoral, iniciado hoje, vai decorrer até 28 de abril em Moçambique e a partir de 30 de março e até 28 de abril no estrangeiro, num processo que vai custar 19.993.186.146 meticais (288 milhões de euros), segundo os últimos dados avançados pela CNE.

O órgão eleitoral espera inscrever mais de sete milhões de pessoas este ano, num processo que conta com, entre outros, 9.165 postos de recenseamento e 6.330 brigadas.

"O recenseamento eleitoral (...) marca o início de uma caminhada contínua de registar os cidadãos de modo a habilitá-los a votar nas eleições do dia 09 de outubro", acrescentou Carlos Matsinhe.

Moçambique realiza eleições gerais em 09 de outubro deste ano, incluindo presidenciais, às quais já não pode concorrer o atual chefe de Estado e líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), Filipe Nyusi, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.

