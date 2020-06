Mais de mil empresas moçambicanas pediram perdão de dívidas à Segurança Social

Um total de 1.007 empresas moçambicanas pediu o perdão de multas e de juros de mora ao Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), no âmbito do alívio do impacto de covid-19, disse a ministra do Trabalho e Segurança Social.