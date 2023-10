A informação foi transmitida hoje pela deputada angolana Idalina Valente, porta-voz do evento, durante uma conferência de imprensa, dando conta que o encontro deve juntar na capital angolana 1.400 delegados de 87 países e 82 parlamentos.

Segundo a responsável, o evento, que vai decorrer sob o lema "Ação Parlamentar para a Paz, Justiça e Instituições Fortes", deve servir como plataforma para a partilha de boas práticas sobre a paz entre deputados, organizações parceiras internacionais e especialistas.

Idalina Valente realçou que a assembleia-geral da UIP deverá também abordar ações para reforçar a confiança entre as pessoas e as estruturas de governação, com vista a tornar as instituições públicas mais eficazes, responsáveis e representativas para parlamentos capazes de enfrentarem as múltiplas crises geopolíticas.

Os parlamentos membros da UIP vão igualmente eleger, neste encontro, o 31.º presidente do órgão, em substituição do português Duarte Pacheco, sendo que quatro candidatas de parlamentos africanos, nomeadamente, do Senegal, Malaui, Esuatíni e Somália, concorrem ao cargo.

Várias reuniões conexas, sobre temas ligados à boa governação, paz e segurança internacional, direitos humanos, ciência, tecnologia e ambiente integram ainda a agenda deste encontro.

A porta-voz do evento disse, ainda, acreditar que UIP dará um passo para a adesão das Bahamas como seu 180.º parlamento-membro.

A União Inter-Parlamentar, fundada há mais de 130 anos como a primeira organização política multilateral do mundo, é composta por 179 parlamentos-membros nacionais e 14 órgãos parlamentares regionais.

Angola acolhe pela primeira vez o encontro, que, segundo Idalina Valente, contará com a presença do Presidente angolano, João Lourenço.

