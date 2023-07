Segundo o ministério da Saúde do Sudão, um ataque aéreo na cidade de Um Durman provocou a morte de "22 cidadãos e deixou um grande número de feridos em Dar al Salam al Amriya, a oeste do mercado".

As FAR responsabilizam as forças armadas pelo ataque, falando em "bombardeamentos contínuos de aviões de guerra do exército" sobre bairros daquela cidade, refere a agência de notícias espanhola EFE.

As milícias paramilitares dizem ainda que um outro bombardeamento intenso provocou "dezenas de feridos na zona de Dar al Salam".

Hoje, as FAR voltaram a apelar para que entidades nacionais e estrangeiras acompanhem e documentem o "genocídio cometido diariamente pelos golpistas e pelo remanescente do antigo regime" contra a população.

As Forças Armadas anunciaram hoje através de um vídeo nas redes sociais que "as Forças Especiais realizaram uma operação contra a população", mas não mencionaram vítimas civis nem reagiram às acusações.

O porta-voz do exército sudanês, Nabil Abdullah, disse que as forças continuam "as operações de combate contra os rebeldes entrincheirados nos bairros residenciais de Cartum, Cartum Norte e Um Durman".

O conflito entre as FAR e o exército sudanês começou em meados de abril e já provocou 1.173 mortos entre a população civil e 11.704 feridos, segundo o último balanço realizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que tem por base dados do governo.

