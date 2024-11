O Ministério do Interior precisou que as detenções se deveram a "desobediência às ordens da polícia" e "atos de vandalismo", durante os quais as forças da ordem usaram balas de borracha, gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar milhares de pessoas.

Na sexta-feira, a Ucrânia acusou a Geórgia de suspender a candidatura à União Europeia (UE) para "agradar a Moscovo", com a diplomacia de Kiev a manifestar desilusão com a decisão da antiga república soviética.

