Desde segunda-feira, foram registados 90.530 novos deslocados, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM), organização que integra o sistema da ONU, num comunicado citado pela agência francesa AFP.

A ONU contabilizou 200.000 pessoas deslocadas no Líbano desde que a organização xiita libanesa Hezbollah começou a disparar foguetes contra o norte de Israel há quase um ano, o que provocou a retaliação israelita.

Israel e o Hezbollah têm trocado tiros na fronteira israelo-libanesa desde a ofensiva em Gaza que se seguiu ao ataque do grupo palestiniano Hamas em solo israelita de 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos.

As forças israelitas aumentaram nos últimos dias a intensidade dos ataques no Líbano, fazendo recear o alastramento do conflito.

Um ataque na segunda-feira matou mais de 500 pessoas, o número mais elevado de vítimas mortais desde a última guerra entre o Hezbollah e Israel em 2006.

O exército israelita disse hoje que estava "a realizar ataques em grande escala" no sul do Líbano e na região de Bekaa, no leste do país vizinho.

A ofensiva israelita em Gaza provocou cerca de 41.500 mortos em 11 meses, segundo as autoridades de saúde do governo do Hamas, grupo que controla Gaza desde 2007.

