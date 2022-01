Os dados constam do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal feita em Portugal continental.

De acordo com a DGS, 94.231 pessoas foram vacinadas na segunda-feira contra a covid-19 (esquema vacinal iniciado ou completo e reforço) e a gripe sazonal.

Deste total, 81.109 pessoas foram inoculadas com a dose de reforço contra o novo coronavírus, 5.834 concluíram a vacinação contra a covid-19, 7.277 receberam a vacina da gripe e 11 crianças dos 5 aos 11 anos iniciaram a imunização da covid-19.

No total acumulado, desde que se iniciaram as respetivas campanhas de vacinação, mais de 8,7 milhões de pessoas têm a vacinação contra a covid-19 completa, mais de 3,4 milhões a dose de reforço e mais de 2,4 milhões a vacina da gripe.

Entre as crianças dos 5 aos 11 anos, 300.492 começaram a vacinação contra a covid-19, com uma dose.

O relatório da DGS hoje divulgado refere que das pessoas já vacinadas com a dose de reforço, 90% têm entre 70 e 79 anos, 89% têm 80 ou mais anos, 75% têm entre 60 e 69 anos e 41% têm entre 50 e 59 anos.

Na segunda-feira foi aberto o autoagendamento da vacinação com a dose de reforço para adultos com 45 ou mais anos.

Os dados da vacinação são calculados diariamente, entre as 00:00 e as 23:59 relativamente ao dia anterior ao da divulgação do relatório.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

