O anterior balanço apontava para quatro mortos numa região que está a ser alvo de uma visita do recém-empossado Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para constatar os danos na província de Abra.

O terramoto de magnitude 7 na escala de Richter desencadeou deslizamentos de terra e danificou edifícios.

O epicentro do sismo ocorreu numa área montanhosa.

As Filipinas ficam ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas tectónicas em redor do Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terramotos do mundo.

Um terramoto de magnitude 7,7 matou quase duas mil pessoas no norte das Filipinas em 1990.

