Os dados foram hoje revelados pela diretora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, durante o briefing online sobre a evolução da pandemia no continente, que hoje juntou vários especialistas para analisarem se o pior da pandemia em África já acabou.

"A nossa análise preliminar sugere que mais de 80% dos casos nos países africanos são assintomáticos", disse Matshidiso Moeti, acrescentando que a reforçar esta indicação está o facto de, na maioria das comunidades, as instalações de saúde não terem sido sobrecarregadas por casos graves da doença.

Moeti classificou de "muito elevada" esta percentagem de assintomáticos, ressalvando que resultam de indicadores que precisam agora de ser confirmados.

Atualmente, "estão em curso estudos para testar se as comunidades têm anticorpos para a covid-19", afirmou.

Se isso se confirmar, "significa que as pessoas foram infetadas, mas não detetadas". Moeti referiu ainda que alguns resultados iniciais apontam para "um número mais elevado de infeções do que as relatadas".

Num encontro em que esteve em debate a resposta do continente à pandemia, Matshidiso Moeti recordou que, mesmo antes de os primeiros casos serem relatados em África, em fevereiro, a OMS já se encontrava a trabalhar com os vários Governos e parceiros para "aumentar a preparação e capacidade de resposta à covid-19 e a outras doenças infecciosas".

"A partir de março, os governos implementaram rapidamente restrições à circulação, o que criou uma janela de oportunidade para manter baixo o número de casos e reforçar a capacidade de resposta da saúde pública", prosseguiu.

Moeti deixou, contudo, um aviso: "No futuro, os países devem continuar a reforçar os dados e a informação, a implementação dos principais instrumentos de vigilância, testes, isolamento e rastreio de contactos em matéria de saúde pública".

Para Sam Agatre Okuonzi, médico no Hospital de Arua, uma unidade de saúde de referência no Uganda, as piores previsões que no início da pandemia causaram o pânico no país não se confirmaram.

O clínico diz que é várias vezes confrontado com perguntas sobre o que protege o continente nesta pandemia, avançando que existem várias explicações, da temperatura à altitude, passando pelos comportamentos das populações, a sua idade, entre muitas outras hipóteses, nenhuma confirmada.

Neste encontro virtual participaram igualmente Francisca Mutapi, professora de Saúde Global, Infeção e Imunidade na Universidade de Edimburgo, e Mark Woolhouse, professor de epidemiologia de doenças infecciosas no Instituto Usher na Faculdade de Medicina e Medicina Veterinária da Universidade de Edimburgo.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

Desde então, foram infetadas 1.429.360 pessoas, das quais 34.836 morreram.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

