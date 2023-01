Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lembram que a primeira convocatória para a vacina contra a covid-19, através de mensagens (SMS) do número 2424, foi enviada no dia 29 de janeiro de 2021.

"Nestes dois anos, mais de 78 milhões de SMS, exclusivamente de agendamento, foram enviadas para os utentes elegíveis para vacinação em cada fase do processo", referem a SPMS, salientando que a convocatória por SMS representou "um grande avanço tecnológico".

No período mais crítico da pandemia, a funcionalidade de agendamento foi sendo disponibilizada progressivamente às unidades de saúde do país, tornando-se a SMS do número 2424 a forma preferencial de convocatória para a vacinação.

"Para o agendamento, os contactos usados são aqueles que constam no Registo Nacional de Utentes (RNU) do Serviço Nacional de Saúde, que fornece informação centralizada a todos os sistemas de informação", explicou ainda o SPMS.

Segundo o SPMS, além do agendamento, outras mensagens relacionadas com o processo de vacinação contra a covid-19 foram enviadas ao longo destes últimos dois anos, traduzindo-se em cerca de 111 milhões de SMS.

"Atualmente, é possível realizar o auto agendamento da vacina através do Portal SNS 24, dando a possibilidade de se escolher o dia e o local mais conveniente", esclarece ainda o SPMS.

A experiência da vacinação - enfatiza o SPMS - mostrou como "um sistema simples e democrático, como a SMS, pode ser altamente eficaz na convocatória de utentes".

Por esta mesma razão, este sistema foi entretanto alargado à convocatória para outros atos, como rastreios, permitindo uma maior rapidez no contacto com a população, conclui a entidade.

