Os pacientes fazem parte de um grupo de 400 pessoas que estão a receber tratamentos para doenças de pele desde a semana passada, no hospital, e estavam em estado avançado da doença, indicou o HCM.

"Nós precisamos de fazer mais educação de modo que não cheguemos a este nível de cirurgia. Com tratamento médico pode-se fazer a destruição destas lesões que são chamadas lesões pré-cancerosas, que podem evoluir para o cancro", afirmou a diretora do Serviço de Dermatologia do HCM, Gilda Luciano.

A responsável reiterou a necessidade de mais profissionais na área para evitar casos avançados da doença.

"O hospital central é um hospital de referência, recebemos pacientes de todo país e nós somos poucos dermatologistas, então o que nós precisamos é ter mais profissionais a nível dos outros hospitais periféricos de modo a que estes casos avançados não nos cheguem", explicou.

Foram observados, ainda, pela missão médica espanhola, cerca de mil pacientes com albinismo nos hospitais provinciais de Xai-Xai, Tete e da Beira, no centro e no sul do país.

O albinismo é uma condição de ausência de melanina na pele, nos olhos, nos pelos e nos cabelos, componente responsável pela pigmentação e proteção da radiação solar.

PVJ // EJ

Lusa/Fim