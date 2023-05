"Vamos conseguir cumprir um objetivo que era o de preposicionarmos esses meios, como tínhamos assumido em articulação com o Governo espanhol, quer os meios terrestres, quer os meios aéreos", sustentou José Luís Carneiro, à margem de uma visita ao Centro Europeu de Resposta Coordenada a Situações de Catástrofe, em Bruxelas.

O ministro anunciou que um total de 65 bombeiros provenientes da Finlândia e da Eslovénia vão estar em prontidão, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, no distrito de Castelo Branco, para, se houver necessidade, serem destacados para incêndios em Portugal e Espanha, e também uma parte do território francês.

Portugal vai disponibilizar dois aviões anfíbios médios para combater incêndios florestais na União Europeia, estando a decorrer o concurso público para o aluguer daquelas aeronaves no valor de 2,3 milhões de euros.

De acordo com a informação transmitida em abril pela Força Aérea estes dois aviões destinam-se a reforçar a frota de meios aéreos de combate a incêndios no âmbito do programa da União Europeia 'RescEU'.

Na segunda-feira, o ministro anunciou que a Comissão Europeia vai financiar, com dois milhões de euros, o aluguer de dois meios aéreos para combate aos incêndios em Portugal: "A Comissão Europeia vai dar conta de que vai reforçar o investimento nos meios aéreos, e irá financiar, com cerca de dois milhões de euros, dois meios aéreos para Portugal."

O governante disse que Bruxelas "se disponibilizou a apoiar os Estados-membros a ir ao mercado e a procurar encontrar os meios aéreos disponíveis no mercado, que são escassos", tal como os pilotos.

