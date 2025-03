"Esta é uma situação crítica porque estamos a falar de uma estrada revestida e se nós vamos queimar pneus por cima desta estrada revestida, este é um potencial buraco", disse o delegado da Administração Nacional de Estradas (ANE) na província de Maputo, Dade Novelo, citado hoje pela comunicação social.

Os danos no asfalto criam gradualmente crateras, situação que poderá piorar nos próximos dias, explicou.

"Se vier uma chuva, nós mesmos vamos reclamar dos buracos que surgem nas estradas", afirmou.

Dade Novelo reclamou ainda das barricadas feitas pelos transportadores, que impedem intervenções nas vias danificadas.

"Então, o que eu peço é que eles nos deixem trabalhar de forma que possamos minimizar esta questão da transitabilidade e da própria via", acrescentou.

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas por Mondlane, que rejeita os resultados eleitorais de 09 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo.

Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e de outros problemas sociais.

Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, de acordo com a Plataforma Decide.

O Governo moçambicano confirmou pelo menos 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações.

