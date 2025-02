"Persistem restrições de fornecimento de energia elétrica desde a noite de 19 de fevereiro, devido às chuvas intensas e ventos fortes que provocaram avaria na linha de alta tensão entre Matambo e Chibata, no centro do país", lê-se numa nota da estatal Eletricidade de Moçambique (EDM), enviada à comunicação social.

As restrições no fornecimento de corrente elétrica ocorrem em distritos e bairros das províncias de Manica e Sofala, no centro de Moçambique, e em dois distritos de Inhambane, província do sul do país, indica ainda o documento.

A EDM avançou que há equipas da empresa e também da Hidroelétrica de Cahora Bassa no terreno para garantir a reposição do sistema "o mais breve possível".

Moçambique está em plena época chuvosa, que decorre entre outubro e abril, período em que foram já registados os ciclones Chido e Dikeledi, que afetaram o norte do país.

Os ciclones atingiram a região norte do país entre dezembro do ano passado e janeiro último, com maior impacto para as províncias de Cabo Delgado e Nampula, tendo afetado cerca de 736.000 pessoas e causado a destruição de infraestruturas públicas e privadas.

O país africano é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.

