Fonte do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil referiu à Lusa, pelas 21:30, que o fogo continuava ativo, em algumas partes "com muita intensidade e com muitas projeções, devido à intensidade do vento no local".

"Esperamos que, com o decorrer da noite, as temperaturas baixem e que o vento deixe de ter tanta intensidade de forma a facilitar o combate" e permitir que o fogo seja dominado, acrescentou a mesma fonte.

Já sem meios aéreos no local, devido ao anoitecer, estão em trabalhos três máquinas de rasto, de forma a ajudar na consolidação e combate ao incêndio, detalhou ainda.

O fogo deflagrou pelas 15:00 numa zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco.

A fonte da Proteção Civil frisou também que não há registo de feridos ou de pessoas retiradas de casas, apesar de ter estado próximo de várias aldeias.

"Os meios no local conseguiram debelar as situações antes do fogo chegar às habitações", apontou.

Um avião que participava no combate a este incêndio sofreu hoje à tarde danos materiais durante uma amaragem, na barragem da Pracana, tendo o piloto saído ileso, informou a Proteção Civil.

A barragem de Pracana está implantada sobre o rio Ocreza na foz da ribeira da Pracana neste rio, localizando-se entre os municípios de Mação (distrito de Santarém) e de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

De acordo com a página da Internet da ANEPC, pelas 21:45 encontravam-se no combate ao fogo 508 operacionais, com o apoio de 162 viaturas.

O incêndio que deflagrou pelas 17:50 em Águas Santas, concelho de Caldas da Rainha, distrito de Leiria, e que chegou a mobilizar 120 operacionais, já se encontra em fase de resolução, segundo a página da ANEPC.

Também em resolução está o fogo que deflagrou às 18:30 em Sortelha, concelho do Sabugal, distrito da Guarda, e que chegou a mobilizar mais de 100 bombeiros.

