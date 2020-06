O estudo da Eurosondagem, para o semanário Sol e o Porto Canal, indica que 55,5% dos entrevistados acham que Centeno "deve continuar como ministro" do executivo liderado por António Costa, contra 25,2% que apoiam a sua ida para governador do Banco de Portugal e 19,3% que têm dúvidas, não sabem ou não quiseram responder.

Questionados sobre o apoio implícito de Costa à recandidatura de Marcelo a Belém, manifestado durante uma visita à fábrica Autoeuropa, em Palmela, em maio, 69,0% dos inquiridos responderam que o primeiro-ministro "fez bem", contra 21% com a opinião contrária e 10% que disseram ter dúvidas ou não sabem ou querem responder.

O prolongamento do 'lay-off' simplificado "por mais algum tempo", para acorrer à crise económica e social provocada pela pandemia da covid-19, é apoiado por 66,6% dos entrevistados, contra 11,1%, que estão contra, e 23,3% que têm dúvidas, não sabem ou não querem responder.

Relativamente às intenções de voto, o estudo da Eurosondagem coloca o PS na frente, com 38,0%, seguido do PSD (29,3%), BE (8,0%), CDU (5,3%), Chega (4,1%), PAN (3,0%), CDS-PP (2,7%) e Iniciativa Liberal (1,1%). No estudo, 8,5% dos inquiridos manifestaram a intenção de votar no Livre, Branco ou Nulo.

O estudo da Eurosondagem para o Sol e o Porto Canal foi realizado entre os dias 01 e 04 de junho através de 1.021 entrevistas telefónicas validadas e tem um erro máximo de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%.

