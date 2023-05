Segundo uma nota do SIC, a que agência Lusa teve acesso, foram detidos sete cidadãos angolanos, dos quais quatro afetos ao terminal portuário da DP World Luanda, nomeadamente o diretor de segurança do terminal, um técnico de frio, um conferente, um operador de máquinas e três intermediários do suposto dono da droga.

Em posse dos acusados foram encontrados 34 pacotes de formato retangular, revestidos com fita adesiva, distribuídos por três contentores com frango congelado, oriundos do Brasil.

"Referir que esta ação é resultado de uma aturada investigação criminal que permitiu seguir o rasto dos contentores e apreender a droga", sublinha a nota.

No início do mês em curso, as autoridades divulgaram também a apreensão de droga do tipo cocaína que tinha como destino a África do Sul, no aeroporto internacional de Luanda proveniente do Brasil e a detenção de cinco pessoas, entre as quais um estrangeiro.

