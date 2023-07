Numa nota publicada no 'site' oficial do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) é referido que o Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) já procedeu ao pagamento do Complemento Açoriano ao Abono de Família para crianças e jovens (CAAF), referente ao primeiro semestre de 2023.

O valor pago foi de 1.383.539,84 euros, contemplando 32.084 crianças, adianta o gabinete do vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima.

O pagamento deste complemento é feito semestralmente, sendo processado duas vezes por ano.

Segundo a mesma nota, em termos comparativos, entre 2020 e 2022, "o financiamento anual do CAAF passou de 2.527.535 para 2.543.887 euros", respetivamente, verificando-se um aumento de 16.352 mil euros.

O executivo explica que todos os valores de referência do CAAF, por escalão, tiveram "um aumento na ordem dos 26%, entre 2020 e 2023".

"Por exemplo, uma criança dos 0 aos 24 meses, do 1.º escalão, recebia, em 2020, 18,75 euros mensais e, em 2023, passou a receber 23,77 euros mensais", especifica.

Em julho de 2021 o vice-presidente do Governo, Artur Lima, determinou alterações nos procedimentos de processamento deste complemento, para garantir maior celeridade e eficácia no pagamento às famílias.

De acordo com o governante, citado na nota de imprensa, este complemento é uma "ajuda adicional para compensar o acréscimo dos encargos familiares com as crianças e mitigar os efeitos da insularidade na gestão do orçamento familiar".

Além de ser uma prestação de apoio direto às famílias, a atribuição do complemento ao abono de família tem como "propósitos o estímulo à natalidade", promover "a coesão social entre ilhas e responder eficazmente aos grupos mais suscetíveis a situação de pobreza".

O CAAF é um acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do Abono de Família residentes nos Açores, com o intuito de assegurar a compensação dos encargos familiares respeitantes às despesas com o sustento e educação das crianças e jovens.

Embora os titulares do CAAF sejam as crianças ou jovens, os recebedores do mesmo podem ser pais, tutores ou instituições.

