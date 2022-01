No porto de Arrecife, Lazarote, desembarcaram 199 pessoas, procedentes de cinco operações de resgate.

O navio Guardamar Calíope, do dispositivo do Salvamento Marítimo, localizou e resgatou três embarcações precárias que tinham a bordo um total de 127 cidadãos subsaarianos: 96 homens, 25 mulheres e seis crianças.

Deste grupo, uma criança e um homem tiveram de receber tratamento médico.

Um outro navio das autoridades espanholas, o Al Nair, prestou ajuda a duas embarcações com cidadãos da região do Magreb: uma transportava 33 homens e duas mulheres e a outra 25 homens, uma mulher e onze crianças.

A partir da Grã Canária, o navio Concepción Arenal socorreu os ocupantes de uma lancha pneumática que se encontrava a 150 quilómetros de distância e localizou outras duas lanchas.

No total, este navio do Salvamento Marítimo regressou ao porto de Arquinequín com 120 migrantes: 82 homens, 31 mulheres e sete crianças.

Deste grupo, oito precisaram de ser transportados para o hospital por necessitarem de cuidados médicos.

