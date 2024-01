Mais de 300 guardas prisionais manifestam-se em Custóias por um "vencimento condigno"

Mais de 300 guardas prisionais de vários pontos do país manifestaram-se esta tarde em frente ao Estabelecimento Prisional de Custóias, em Matosinhos, no distrito do Porto, para reclamarem um "vencimento condigno e valorização profissional".