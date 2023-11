Em 5.ª edição, o evento reúne espaços em diferentes zonas de Lisboa, desde galerias, ateliês de artistas e equipamentos expositivos com diversas tutelas, para dar visibilidade ao circuito de arte contemporânea da capital e à diversidade criativa.

Com entrada gratuita para todas as atividades, ao longo de três dias vão ser apresentadas exposições coletivas e individuais, em paralelo com um programa de conversas, concertos, performances e instalações.

A Balcony Gallery, a Galeria Foco, a Monitor Lisbon, a 3+1 Arte Contemporânea, a Galeria Francisco Fino, a Cristina Guerra Contemporary Art, a Galeria Vera Cortês, Underdogs Gallery, a Zaratan - Arte Contemporânea, Appleton, Dialogue Gallery, Atelier Concorde, Casa da Liberdade - Mário Cesariny/Perve Galeria, Fábrica das Águas, Galeria 111 e Hangar Centro de Investigação Artística são alguns espaços que fazem parte do programa.

Entre outros, participam os artistas portugueses e estrangeiros Ana Sofia Sá, Andrea Paz Espinoza, Eunice Gonçalves Duarte, Irit Batsry, Juliana Matsumura, e, Joana Gomes, Kwame Sousa, André Saraiva, Pinelopi Triantafyllou, João Mouro, Maja Escher, Manuela Falcão, Henrique Neves, Robert Worley, Cécile Matignon e Olivia Borges.

Vários artistas irão fazer visitas guiadas ao público às suas exposições, ao longo dos quatro dias, nomeadamente Pedro Cabrita Reis, João Onofre, Márcio Vilela, Diego Castro e Ricardo Valentim.

No programa está prevista ainda uma conversa sobre "Criação, curadoria e cura", por Gisela Casimiro e André Tecedeiro, uma visita guiada à exposição "Crossing a bridge on fire", da artista belga Berlinde De Bruyckere, no Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém, e à nova exposição permanente "Objeto, corpo e espaço".

AG // TDI

Lusa/Fim