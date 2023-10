De acordo com os dados do primeiro Relatório de Vacinação Sazonal 2023/2024, que passa a ser publicado semanalmente às terças-feiras, desde o início da campanha, entre 28 de setembro e 08 de outubro, "foram vacinadas 186.083 pessoas com o reforço contra a covid-19 e 220.081 pessoas contra a gripe".

Contudo, o total de pessoas vacinadas simultaneamente com as duas vacinas situa-se nas 240 mil, segundo explicação de fonte da DGS, que adianta que há pessoas a levar só a dose contra a covid-19 e outras contra a gripe e uma percentagem que foi "co-vacinada".

No relatório da DGS, "das vacinas administradas contra a covid-19, 148.840 foram em farmácias comunitárias e 37.243 em unidades de saúde do SNS".

No mesmo período, foram administradas 180.023 vacinas contra a gripe em farmácias comunitárias e 40.058 em unidades de saúde do SNS.

Até 08 de outubro, no grupo etário de pessoas com 60 e mais anos (dos 60 a mais de 80) foram vacinadas um total de 170.145 pessoas contra a covid-19 e de 185.730 pessoas contra a gripe, o que representa uma cobertura vacinal total de 5,66% e 6,17%, respetivamente, neste grupo etário.

Entre os 60 e os 69 anos foram vacinadas neste período 55.337 pessoas contra a covid-19 (cobertura vacinal de 4,26%) e 59.668 contra a gripe (4,59%), enquanto no grupo 70-79 anos foram inoculadas 68.293 pessoas contra a covid (6,70%) e 75.089 contra a gripe (7,37%), segundo os mesmos dados.

Na faixa etária com 80 ou mais anos, foram vacinadas 46.515 pessoas contra a covid-19 (6,74%) e 50.973 contra a gripe (7,38%).

Para este ano, a expectativa da DGS é conseguir vacinar entre dois e 2,5 milhões de pessoas.

No SNS será feita a vacinação das pessoas com menos de 60 anos com patologias de risco, das grávidas e dos profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes e prestadores de cuidados a pessoas dependentes.

Haverá ainda vacinação nos lares, na rede de cuidados continuados integrados e nas prisões feita por profissionais do SNS.

As farmácias comunitárias vão pela primeira vez administrar a vacina contra a covid-19 a maiores de 60 anos, havendo cerca de 6.000 farmacêuticos habilitados para o fazer nas mais de 2.300 farmácias que aderiram à campanha sazonal de vacinação 2023/2024.

