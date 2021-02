Gracinda Macamo, administradora de Massangena, disse hoje à emissora pública Rádio Moçambique que o comércio no distrito está quase paralisado, porque o transporte de mercadorias está com dificuldades de garantir o abastecimento alimentar.

"Só temos comida para os próximos cinco dias", declarou Gracinda Macamo.

As vias rodoviárias entre Massangena e outros pontos da província de Gaza estão cortadas, devido à chuva torrencial que cai no sul de Moçambique, acrescentou.

Na província de Inhambane, também no sul, vários acessos rodoviários e pontes também estão intransitáveis, devido à chuva, disse o delegado da Administração Nacional de Estradas (ANE) na província, Dady Mendes.

Dady Mendes avançou que a ANE mobilizou 20 empreiteiros para a reparação dos "troços problemáticos".

Moçambique está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries.

As mais graves foram a tempestade Chalane, no final do ano, e o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço oficial total de 19 mortos, mas relatos de autoridades locais apontam para o dobro.

PMA // JH

Lusa/Fim