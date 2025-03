O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) registou a chegada de 21.637 pessoas e 390 famílias libanesas vindas da Síria, citando dados oficiais das autoridades locais e da Cruz Vermelha libanesa, de acordo com um relatório consultado pela agência de notícias France-Presse.

A violência sem precedentes desde a queda do presidente sírio Bashar al-Assad, em 08 de dezembro, foi desencadeada por um ataque sangrento dos apoiantes do ex-chefe de Estado contra as forças de segurança em Jablé, perto da cidade ocidental de Latakia, um antigo bastião do governo deposto e berço da comunidade alauita, um ramo do Islão xiita do qual descende o clã Assad.

As autoridades enviaram, então, reforços para as províncias de Latakia e Tartus, na costa ocidental, onde as forças de segurança lançaram grandes operações de caça aos apoiantes do presidente deposto, que fugiu para a Rússia, um dos aliados do regime, juntamente com o Irão.

A organização não-governamental (ONG) Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) indicou que as "execuções sumárias" e "operações de liquidação" na Síria já causaram a morte de mais de 1.600 civis, mas a organização indicou que este valor poderá aumentar, uma vez que várias pessoas ainda estão desaparecidas.

No total, as baixas civis e militares já são mais de 2.400 desde o início da operação de segurança das novas autoridades de Damasco.

As autoridades sírias instauraram uma comissão de inquérito para "recolher e examinar todas as provas e informações disponíveis" sobre os incidentes.

No início de março, o Governo russo afirmou que cerca de 9.000 cidadãos sírios se haviam refugiado na base aérea russa de Hmeimim, na província síria de Latakia, para fugir à violência.

As famílias, que atravessaram "fronteiras clandestinas, por vezes até rios, a pé" e que "chegam exaustas, traumatizadas e com fome", encontram-se espalhadas por 27 localidades diferentes no Líbano, afirmou a ACNUR.

De acordo com as estimativas oficiais, o Líbano já acolhe 1,5 milhões de refugiados sírios, 755.426 dos quais estão registados na ONU. Estes refugiados fugiram da guerra civil que começou na Síria em 2011, provocando mais de 500.000 mortos e devastando o país, que tenta agora reconstruir-se.

JYFR // EJ

Lusa/Fim