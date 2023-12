As duas primeiras embarcações, que chegaram durante a noite ao largo de Tenerife e El Hierro, foram resgatadas no mar, enquanto duas outras chegaram pelos seus próprios meios, ao início da manhã, à ilha de El Hierro, escoltadas pelos serviços de salvamento.

Do primeiro barco, detetado a sul de Tenerife por um radar da Guardia Civil, foram resgatados os 48 ocupantes, todos homens de origem subsariana, que foram transferidos para o porto de Los Cristianos.

Às 00:10 de hoje, 54 imigrantes foram desembarcados em La Restinga, ilha de El Hierro, depois de terem sido detetados por um radar da Guardia Civil.

Ainda de manhã cedo, a Guardia Civil informou que dois outros barcos foram identificados, um com 57 pessoas de origem subsariana, entre as quais duas mulheres, e que partiu da Mauritânia, e o outro com 81 pessoas, também de origem subsariana, incluindo duas mulheres e um menor.

Os migrantes que se encontravam nestas duas embarcações foram assistidos pelos serviços de emergência.

