Abrangendo espaços em diferentes zonas de Lisboa, o evento procura "dar visibilidade" ao circuito de arte contemporânea da capital, à diversidade do trabalho dos artistas, promovendo a fusão entre galerias, locais geridos por artistas, e equipamentos expositivos com diversas tutelas.

Nesta 4.ª edição serão apresentadas exposições individuais e coletivas, revelando práticas artísticas e curatoriais em diálogo com a atualidade nacional e internacional, como as de Vanessa da Silva (espaço Encounter) e Buhlebezwe Siwani (Galeria Madragoa).

Nas atividades paralelas, assinalam-se a performance de Evy Jokhova (3+1 Arte Contemporânea), as visitas guiadas pelos artistas Alexandre Estrela (Galeria Bruno Múrias) ou Isabel Cordovil (Uma Lulik) às suas exposições.

No Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, espaço das Galerias Municipais de Lisboa, apresentam-se "Resistência Visual Generalizada -- Livros de Fotografia e Movimentos de Libertação: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde", e também "Sarah Maldoror: Cinema Tricontinental Sarah Maldoror, Maya Mihindou, Chloé Quenum, Anna Tje".

A Appleton, .insofar art gallery, Atelier Concorde, Balcony Gallery, Cristina Guerra Contemporary Art, Duplex, Galeria 111, Hangar, Galeria Bruno Múrias, Jahn und Jahn, Galeria Filomena Soares, Kunsthalle Lissabon, Galeria Diferença, Mad Marvila, Movart, e a No-No Gallery são alguns dos espaços participantes este ano.

Conta ainda com a colaboração especial do projeto Pada/Sluice Magazine, sediado no Barreiro, estendendo as atividades desta edição à margem sul do Tejo.

A complementar a programação dos espaços participantes, o Lisbon Art Weekend realiza uma visita guiada e organiza uma conversa de entrada livre com Carolina Trigueiros, curadora e diretora da recém-inaugurada galeria Jahn und Jahn, com convidados, em torno do tema "Olhar para dentro para construir futuro", no dia 13 de novembro, às 12:00, no espaço Heden, em Lisboa.

AG // TDI

Lusa/Fim