"Apesar da chuva que caiu por vezes com alguma intensidade, foram registadas 22 ocorrências em todo o país, tendo a maioria sido registada no Algarve com 10. Em Lisboa tivemos apenas três", disse o comandante José Rodrigues.

No que diz respeito à tipologia, José Rodrigues adiantou que foram inundações da via pública, movimentos de massa e queda de estruturas, sem vítimas ou danos de maior.

"Estiveram empenhados nas ocorrências 82 operacionais, com o apoio de 29 veículos", disse.

Portugal continental está hoje a ser afetado pela depressão Juan com chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além da precipitação, existe também a possibilidade de ocorrerem "trovoadas e rajadas convectivas" até ao final da manhã de hoje.

O IPMA prevê também queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, a partir do início da madrugada de hoje, "e que deverá acumular acima de 1.400/1.600 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 1.200/1.400 metros".

Adicionalmente, prevê-se uma intensificação do vento "no litoral a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, com rajadas até 70 km/h.

O IPMA emitiu aviso amarelo de precipitação e queda de neve.

Os distritos de Évora, Castelo Branco, Faro, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 12:00 e Lisboa e Leiria até às 09:00 de hoje.

Guarda e de Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo por causa da queda de neve até às 12:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

DD (VAM) // SB

Lusa/Fim