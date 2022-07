Dados provisórios disponíveis na página da Internet do ICNF dão conta que desde o início do ano e até hoje registaram-se 5.560 incêndios rurais, que provocaram 20.379 hectares de área ardida, 52% dos quais em matos, 40% em povoamentos florestais e 8% em espaços agrícolas.

Comparando estes dados com o relatório do ICNF de 15 de julho de 2021, concluiu-se que até hoje a área ardida aumentou 65%, mais 8.256 hectares, e as ocorrências de incêndios subiram 30%, tendo deflagrado mais 1.297 fogos.

Os dados do ICNF mostram também que mais de um terço da área ardida deste ano foi queimado desde a passada sexta-feira, tendo os incêndios consumido desde então e até hoje 7.906 hectares (mais 38%).

O país esteve entre sexta-feira e domingo em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural, tendo passado para contingência na segunda-feira, uma situação que se vai manter até às 23:59 horas de sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

A situação de contingência, que corresponde ao segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, é declarado quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Devido à situação de risco, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Comissão europeia mobilizou, no domingo, dois aviões espanhóis para combater os incêndios no território português.

CMP // HB

Lusa/fim