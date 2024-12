Em declarações à agência Lusa, Carlos Beirão, presidente da ARKUS - Associação Juvenil, entidade promotora, explicou que os mais de 2.000 participantes, sobretudo crianças dos agrupamentos de escolas do concelho, estiveram a tocar a Ronca de Elvas a acompanhar músicas de Natal.

A iniciativa decorreu hoje no Coliseu Comendador Rondão Almeida, no âmbito do projeto "Viver a Tradição!", promovido pela ARKUS, em parceria com a Câmara Municipal de Elvas.

Segundo a organização, os objetivos que estavam propostos com o desenvolvimento desta ação foram alcançados e até ultrapassados.

A organização, disse Carlos Beirão, previa reunir 1.800 alunos e chegou a fazer 2.000 senhas, mas esse número "foi ultrapassado, porque vieram também os pais, familiares e muitos professores".

A ARKUS já tinha desenvolvido uma ação idêntica em 2023 para "preparar" a candidatura ao livro de recordes do Guinness e, este ano, pretendia alcançar esse objetivo.

"Neste momento, estamos a elaborar a parte de relatórios, contamos também com a participação de dois júris que são professores de música", disse.

Estes professores estiveram "verificaram se estivemos a tocar durante cinco minutos a Ronca de Elvas, acompanhando as músicas natalícias, que era o objetivo", referiu.

De acordo com Carlos Beirão, após a iniciativa, vão agora ser enviados "todos os dados, todas as imagens e todos os relatórios", para o Guinness World Records, em Inglaterra.

A ronca, instrumento típico do Natal, é feita de barro e, no respetivo bocal, adapta-se uma membrana atravessada por uma cana.

Para tocar o instrumento basta ter a cana encerada (com água) através da qual se corre a mão com força para produzir um som rouco.

Esta iniciativa, segundo o responsável, já começou a ser desenvolvida em 2022, com crianças do 1º. ciclo de Elvas, e este ano o desafio foi alargado também às crianças do pré-escolar.

Em comunicado, a câmara lembrou que, em Elvas, havia "a tradição ancestral de 'se cantar ao Menino' na época natalícia, acompanhada pela ronca".

Por isso, surgiu o projeto "Viver a Tradição!", criado para procurar "manter viva uma tradição que quase caiu em esquecimento, principalmente junto dos mais novos", indicou o município.

HYT // RRL

Lusa/Fim