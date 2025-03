Um porta-voz dos militares no poder disse que 270 pessoas continuavam desaparecidas, três dias após o terramoto de magnitude 7,7 que atingiu também a Tailândia.

Entre os mortos, estão dois cidadãos franceses que se encontravam de visita à antiga Birmânia no dia do sismo, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Paris.

"Enviamos as nossas condolências às suas famílias e entes queridos", afirmou o porta-voz do ministério, Christophe Lemoine, citado pela agência francesa AFP.

"As embaixadas francesas em Rangum e Banguecoque estão totalmente mobilizadas para acompanhar a situação, em ligação com o centro de crise e de apoio do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros", acrescentou.

Equipas de socorristas enviadas pela China resgataram três pessoas nas últimas horas, incluindo um mulher grávida de 29 anos e uma criança de 5 anos.

O resgate ocorreu na cidade de Mandalay, no centro de Myanmar, a apenas 20 quilómetros do epicentro do terramoto de sexta-feira.

"Todos foram enviados para o hospital para tratamento", disse a embaixada da China, citada pela agência espanhola Europa Press.

O terramoto também causou a morte de 17 pessoas na capital tailandesa, Banguecoque, após o desabamento de um edifício em construção.

Os socorristas continuavam hoje a procurar cerca de 80 pessoas dadas como desaparecidas, de acordo com o jornal tailandês The Nation, citado pela agência espanhola EFE.

