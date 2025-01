Em comunicado, a Carris Metropolitana -- uma iniciativa dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que funde toda a operação rodoviária numa mesma imagem e nível de serviço -- afirma ter crescido em todas as quatro áreas de operação no ano passado, com o maior número de passageiros a registar-se na zona de Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra (59 milhões), seguindo-se Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira (58 milhões), Almada, Seixal e Sesimbra (37 milhões) e Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Setúbal e Barreiro (19 milhões).

Neste que é o segundo ano completo de operação da Carris Metropolitana nos 18 municípios da AML, outubro alcançou "o maior registo mensal de sempre, com 17 milhões de passageiros", destacando-se o dia 10, com um recorde de 688 mil passageiros transportados em 24 horas.

A empresa realça ainda "os mais de 10 milhões de passageiros que atravessaram o rio Tejo, utilizando as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama".

O fluxo cresceu em vários terminais, destacando-se Moita (Estação), com um aumento de 174,9%; Alverca (Estação), com um crescimento de 68,2%; e Palmela (Terminal), com mais 60,35%.

Face aos números, a empresa -- a Carris Metropolitana opera a totalidade da operação intermunicipal da AML e as redes municipais de 15 dos 18 municípios (Barreiro, Cascais e Lisboa mantêm as operações locais) -- fala em "crescimento consistente" e "números expressivos" que refletem "a confiança crescente dos passageiros".

Comprometendo-se com continuar a "assegurar um transporte público eficiente e acessível", a empresa inclui no comunicado um convite aos passageiros para que consultem os números de 2024, que ficarão disponíveis hoje na sua página oficial.

