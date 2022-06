"Depois de dois anos difíceis, sinto-me feliz e orgulhoso de dar as boas-vindas aos turistas no Desfile do Orgulho", disse o presidente da câmara da cidade, Ron Huldai, no discurso de abertura.

A autarquia israelita classifica esta marcha como "o maior evento do género, no Médio Oriente", porque participam muitas pessoas de outros países da região, entre habitantes, turistas, governantes e personalidades de várias áreas.

Num ambiente festivo e sob um sol inclemente, vários carros alegóricos desfilaram pelas ruas cheias de Telavive, onde se encontravam cartazes entre a multidão, em defesa dos direitos da diversidade sexual.

"A comunidade LGBTQ+ [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero] continua a enfrentar obstáculos, mas conseguimos muitos avanços importantes aqui em Israel. A terapia de reorientação sexual foi totalmente proibida, os homens homossexuais podem agora doar sangue e legalizou-se a gravidez de aluguer para casais do mesmo sexo", apontou Huldai.

Os participantes do desfile dançaram e cantaram a diferentes ritmos ao longo da marcha, no meio de grandes bandeiras israelitas.

"Liberdade, liberdade de eleição, e, claro, liberdade de eleição no amor: Não renunciaremos a elas em nenhuma circunstância!", exclamou a ministra dos Transportes, enquanto participava nesta 23.ª edição do desfile.

Vários pares que marcharam deram as mãos e beijaram-se, enquanto outros exibiam coloridos trajes de ´drag queen´.

No ano passado, mais de 250 mil pessoas participaram nesta marcha, segundo o município.

