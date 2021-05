O balanço atualizado do processo de vacinação foi apresentado hoje no Parlamento Nacional por Odete Viegas, uma das vice-coordenadoras do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), durante o debate de renovação do estado de emergência.

Em média, as autoridades conseguiram administrar 2.500 vacinas diárias, entre o período de 10 e 27 de maio, com um total de 45.002 vacinas administradas em Díli, atual epicentro da pandemia, e onde as autoridades estão a concentrar a vacinação.

A inoculação neste período mais que duplicou a média de 1.182 vacinas diárias dadas durante a primeira ronda de vacinação, em abril.

Na capital, desde o arranque da vacinação em 07 de abril, foram vacinadas 60.837 pessoas com a primeira dose da AstraZeneca, o que representa 17,38% da população estimada de 350 mil pessoas.

A nível nacional, foram já inoculadas com a primeira dose um total de 74.316 pessoas, ou mais de 5% da população nacional, de 1,45 milhões de pessoas.

Odete Viegas explicou que a partir de junho começarão a ser dadas as segundas doses à população que recebeu em abril a primeira inoculação.

Timor-Leste está a viver o pior momento da pandemia, com 15 mortes desde o início da pandemia, todas registadas nos últimos dois meses, mais de 2.700 casos ativos e um crescente número de casos graves e moderados a necessitarem de hospitalização.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.500.321 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

