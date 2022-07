"Estão muitos meios no local e há mais a caminho, numa situação delicada e cujo combate está a ser dificultado pelo vento no local e por algumas projeções", disse à Lusa, cerca das 20:00, António Manuel Jesus, comandante dos bombeiros voluntários de Abrantes, no distrito de Santarém.

Fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa, por sua vez, que "o flanco direito do incêndio está a ceder aos meios", que estão "a ser reposicionados".

Ainda segundo a fonte do CDOS, "não há casas em perigo" e, apesar da desmobilização dos meios aéreos às 20:00", o incêndio "deverá estar controlado nas próximas horas".

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio lavra desde as 18:10.

