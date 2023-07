Em comunicado, a Câmara Municipal de Viana do Castelo assinala que entre 2007 e 2022 aquele que é "considerado um ex-líbris" da cidade transportou mais de 1,6 milhões de passageiros, com os meses de julho e agosto a serem os mais preenchidos.

Em 2019, ano anterior à pandemia da covid-19, o elevador registou 176.424 passageiros, tendo depois estado parado durante dois anos.

Em 2022, quando voltou a funcionar, até agosto, 119.131 pessoas viajaram no elevador, sendo que depois foi desativado por questões técnicas.

O elevador de Santa Luzia, inaugurado a 01 de junho de 1923, voltou a funcionar cerca de 10 meses depois, após a autarquia ter investido mais de 400 mil euros para remodelação e modernização da infraestrutura.

Aquela estrutura, refere o texto, "vence um desnível de 160 metros em seis a sete minutos".

"A viagem no elevador de Santa Luzia é a mais longa de todos os funiculares do país, com os seus 680 metros, tendo mais do dobro da distância do que se lhe segue", acrescenta.

Em cada viagem, o elevador, construído sob orientação do engenheiro portuense Bernardo Pinto Abrunhosa, pode transportar 24 passageiros, 11 sentados e 13 em pé, e, reduzindo estes, podem ser transportadas pessoas em cadeiras de rodas, carros de bebés e duas bicicletas.

A Câmara de Viana do Castelo conclui que este elevador que permite visitar o Santuário Diocesano do Sagrado Coração de Jesus permite evitar que, diariamente, cerca de 100 viaturas subam ao monte de Santa Luzia.

JCR // JAP

Lusa/Fim